Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile mücadele sürüyor.

KOMŞUDA AÇIK ALANDA MASKE ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

Kovid-19 ile mücadele koordinasyon toplantısına başkanlık eden Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, hükümet olarak aldıkları karara göre bugünden itibaren ülke genelinde açık alanlarda maske takma zorunluluğunun kaldırıldığını açıkladı.

Hükümet binasındaki toplantıda konuşan Garibaşvili, vatandaşların bugünden itibaren sadece kapalı alanlar ve toplu taşıma araçlarında maske takması gerektiğini belirterek ayrıca 1 Temmuz'dan itibaren gece sokağa çıkma yasağının da kaldırılmasına karar verdiklerini ifade etti.

AŞILAMA SÜRECİ HIZLANACAK

Garibaşvili, iki hafta sonra 1 milyon doz Kovid-19 aşısının ülkeye getirileceği ve aşılama sürecinin daha hızlandırılacağını da duyurdu.

SON 24 SAATTE 914 VAKA, 24 ÖLÜM

Ülkede son 24 saat içinde 914 vaka kaydedilirken virüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti. Bugüne kadar 360 bin 55 kişide virüs tespit edilen Gürcistan'da, Kovid-19'dan 5 bin 199 kişi hayatını kaybetti.

Gürcistan Başbakanı Garibaşvili'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Gürcistan'da sokağa çıkma yasağı protestolara neden oldu Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele amacıyla birkaç aydır devam eden gece sokağa çıkma yasağı nedeniyle gösteri düzenlendi.

İtalya'da açık alanda maske zorunluluğu kalkıyor! İtalya Sağlık Bakanı Speranza, ülke genelinde 28 Haziran Pazartesi gününden itibaren açık alanda maske kullanılması zorunluluğunun kaldırılacağını açıkladı.