Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AB Komisyonu, Moderna ile şubat ayında yapılan ikinci aşı alım sözleşmesi çerçevesinde ilave doz alımını sağlayacak opsiyonun etkinleştirildiğini açıkladı.

150 MİLYON DOZ İLAVE ALINACAK

Açıklamada, opsiyon gereği Moderna'nın AB üyesi ülkelere 2022 yılında 150 milyon doz ilave aşı sağlayacağı kaydedildi.

Öte yandan, AB, aşıların fiyatlarına ilişkin bilgileri ticari sır olduğu gerekçesiyle paylaşmıyor.

AB, Moderna firması ile kasım ayında 160 milyon doz alım sağlayacak ilk sözleşmeyi, şubat ayında da opsiyonu ile birlikte toplam 300 milyon dozluk ikinci sözleşmeyi yapmıştı.

AB'nin bugüne kadar opsiyonlar dahil olmak üzere BioNTech-Pfizer ile 2,4 milyar, AstraZeneca ile 400 milyon, Sanofi-GSK ile 300 milyon, Johnson & Johnson ile 400 milyon, CureVac ile 405 milyon, Moderna ile 460 milyon doz aşı almak için sözleşmeleri bulunuyor.

Şu ana kadar BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson & Johnson firmaları tarafından üretilen aşılar, AB onayı almış durumda ve uygulanıyor.

Aşıda yaş sınırı 25'e indi Sağlık Bakanı Koca, Covid-19 aşı randevusunda yaş sınırının 25'e indiğini, yarından itibaren randevuların alınabileceğini açıkladı.

Aşıya ve tedbirlere devam Hindistan kaynaklı Delta varyantının dünyada etkin olmaya başladığını söyleyen Prof. Dr. İsmail Balık, “Delta dalgasına yakalanmamak için aşılama hızımızı düşürmemeli ve aşılansak da korunma tedbirlerini elden bırakmamalıyız” dedi.

Aşının çocuklarda farklı yan etkisi yok Çocukların Covid-19’a karşı aşılanmasının ağır hastalık gelişme riskini azaltacağını ifade eden Türk Toraks Derneği Çocuk Göğüs Hastalıkları Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Yasemin Gökdemir Amerika Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi (CDC)’nin, Covid-19 aşılarının 12 yaş üzerindeki çocuklarda uygulanmasının enfeksiyondan korunmada etkili ve güvenli olduğunu bildirdiğini söyledi.