Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un geçtiğimiz hafta yaptığı, "ABD tarafıyla hem diyaloğa hem de yüzleşmeye hazır olmalıyız" çağrısı, ABD'li yetkililerin müzakere umutlarını yeşertmişti. Kuzey Kore yönetiminde etkin isimlerden biri olarak görülen Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong'dan ABD'ye "beklentiye girmeyin" sinyali geldi. Kız kardeş Kim, müzakere beklentilerinin ABD'yi daha büyük bir hayal kırıklığına uğratacağını kaydetti. Kim Yo Jong, "Görünüşe göre ABD, durumu kendisini teselli edecek şekilde yorumluyor. Bu beklenti, onları daha büyük bir hayal kırıklığına uğratacak" ifadelerini kullandı.

İLGİNÇ BİR SİNYAL

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, "hem diyalog hem de yüzleşme" çağrısını müzakereler açısından "ilginç bir sinyal" olarak değerlendirmişti.

Kuzey Kore lideri Kim ekonomik zorlukları çözeceğine söz verdi Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinin tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında düştüğü ekonomik zorlukların üstesinden geleceklerine dair söz verdi.

Kuzey Kore liderinden "kıtlık" uyarısı Kuzey Kore lideri Kim Yong-un, ülkedeki gıda durumunun kıtlığa yol açabileceğini belirterek yetkilileri tarımsal üretimi artırmanın yollarını bulmak için harekete geçmeye çağırdı.

Kuzey Kore, ABD Başkanı Biden'ı düşmanca politika izlemekle suçladı Kuzey Kore, ABD Başkanı Joe Biden yönetimine kendilerine karşı düşmanca politika izleme suçlamasında bulundu.