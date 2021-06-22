Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İtalya Floransa'da yaşayan genç, Covid-19 aşısı olmak istedi. Reşit olmadığı için ailesinin iznine ihtiyaç duyan gence ailesinden red cevabı gelince, soluğu dava başvurusunda aldı.

MİLLİ EĞİTİM ARACILIĞIYLA AVUKATLARA ULAŞTI

Toskana Aile Avukatları Derneği tarafından yapılan açıklamada, Floransa kentinden bir gencin, korona virüse karşı aşılanmasını yasaklayan ebeveynlerine karşı dava açmak için avukata başvuruda bulunduğu aktarıldı. Gencin ailesinin aşıları güvensiz bulduğu aktarılırken, genç ailesinin kendisine aşı olması için yazılı izin vermeyi reddettiğini ifade etti.

Sosyal hizmetler ve gencin okulunun konuyu öğrenince, Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla avukatlara ulaştığı aktarıldı.



AİLE İKNA OLMAZSA OLAY ÇOCUK MAHKEMESİNE GİDECEK

Dernek Sözcüsü Gianni Baldini, "17 yaşında bir kişi olarak doğrudan bir avukat seçemez ve ailesinden bir belge olmadan aşı yaptıramaz" ifadelerini kullanarak, "Şu ana kadar başvuru mahkemeye ulaşmadı. Velilerle görüşüp fikrini değiştirmeye çalışacağım. Aksi takdirde olay çocuk mahkemesine intikal ettirilecek ve savcılıktan özel bir gözetmen atanacak" dedi.

Son zamanlarda bu tür vakaların İtalya’da arttığına dikkat çekilirken, İtalya’da geçtiğimiz haftalarda 12 yaş üstü herkes için aşılama kampanyası genişletilmişti.

Avustralya’da aşı karşıtları sokaklara döküldü Avustralya’da yeni tip korona virüs (Covid-19) aşılama kampanyasına karşı çıkan yüzlerce kişi sokaklara döküldü.

Aşı karşıtlığı virüsten tehlikeli Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ferah Onat, sosyal medyada aşı ile ilgili bilgi kirliliğine tepki gösterdi.

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