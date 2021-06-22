Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnsanoğlu, uzayın bilinmezliklerini keşfetmeyi sürdürüyor. Canlılığın uzayda da sürdürülebilir olabileceğine dair bulgular sonucunda, gezegen dışı seyahatlere yönelik girişimler başlamıştı. Bu seyahatlerle birlikte, uzun süreli uzay uçuşlarının insan sağlığını nasıl etkilediğine dair cevapların, Uluslararası Uzay İstasyonuna (UUİ) gönderilen mürekkep balıkları üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda elde edilebileceği açıklandı.

ASTRONOTLARIN SAĞLIK SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNE YARDIMCI OLABİLİR

Hawaii Üniversitesinin deniz laboratuvarında yetiştirilerek UUİ'ye gönderilen kısa kuyruklu yavru mürekkep balıklarının, uzun uzay görevlerinde insan sağlığının nasıl etkilendiği üzerine yapılan deneylerde belirleyici olacağı bildirildi.

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) araştırmacısı Jamie Foster, mürekkep balıklarının ışık emisyonunu düzenlemeye yardımcı doğal bakterilerle ortak yaşama ilişkisi olduğunu söyledi.

Foster, "Astronotlar uzayda fazla zaman harcadıkça bağışıklık sistemleri çalışmaz hale geliyor. Mürekkep balıklarının uzayda nasıl bir değişime uğradığının anlaşılması, astronotların sağlık sorunlarının çözülmesine de yardımcı olabilir." ifadesini kullandı.

"YER ÇEKİMİNDE ASTRONOTLARINMÜKROPLARLA İLİŞKİ DEĞİŞİYOR"

Hawaii Üniversitesi profesörü Margaret McFall-Ngai da astronotların düşük yer çekimindeyken vücutlarının mikroplarla ilişkisinin değiştiğine dikkati çekti.

McFall-Ngai, "İnsanların mikroplarıyla ortak yaşama ilişkisinin düşük yer çekiminde bozulduğunu bulduk ve Jamie Foster bunun mürekkep balıklarında doğru çalıştığını tespit etti. Basit bir sistem olduğu için bu soruna neyin sebep olduğunun temeline inilebilir." dedi.

Bu ayın başlarında bir SpaceX ikmal uçuşuyla UUİ'ye gönderilen kısa kuyruklu yavru mürekkep balıkları, temmuzda Dünya'ya geri getirilerek incelemeye alınacak.

Astronotlar uzay yürüyüşüne çıktı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevli astronotlar, 6,5 saat sürecek uzay yürüyüşüne çıktı.

Uzayda Bezos'a komşuluğun bedeli 28 milyon dolar Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'la uzay yolculuğuna çıkmak için satışa sunulan bir kişilik koltuk, 28 milyon dolara satıldığı öğrenildi.