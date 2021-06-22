Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde güvenlik güçleri, ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Okapi Yaban Hayatı Koruma Alanı'na baskın düzenledi. Operasyonda yaklaşık 1,9 milyon dolar (16,44 milyon TL) değerinde 31 kilogram altın ele geçirildi. Ituri eyaleti Mambasa bölgesi Askerî Savcılık Başkanı Teğmen Jean de Dieu Musongela, altınların Okapi'de bir maden olarak nitelendirilen Muchacha'dan geldiğini belirtti. Musongela, baskında 3 Kongolunun yakalandığını ancak Çinli 2 kişiyi ellerinden kaçırdıklarını söyledi. Musongela, şebekenin altınları çıkarmakla kalmadıklarını aynı zamanda erittiklerini sölyedi.

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