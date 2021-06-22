Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lüks otelleri, restoranları, Broadway müzikalleri ve film stüdyolarının yer aldığı ışıltılı caddesiyle dünyanın en ünlü meydanlarından olan Times'ta ilginç dakikalar yaşandı. Bir kişi "hoverboard" ile meydanda alçak uçuş gerçekleştirdi.

YÜZÜNÜ KASK İLE GİZLEDİ

ABD'nin New York kentinde yer alan Times Meydanı, geçtiğimiz pazar günü ilginç bir olaya sahne oldu. Yüzünü taktığı kask ile gizleyen kimliği belirsiz bir şahıs, 20 Haziran tarihinde Times Meydanı semalarında tüm halkın şaşkın bakışları içinde "hoverboard" ile alçak uçuş gerçekleştirdi.

HOVERBOARD YAKLAŞIK 20 BİN DOLAR

Meydandaki vatandaşlar tarafından kayda alınan görüntüler sosyal medyada gündem olurken, sosyal medya kullanıcıları görüntülerdeki şahsı, ünlü Spider-Man filimdeki kötü karakter Green Goblin'e benzetti. Ayrıca yerel basında yayınlanan haberlerde ise, cihazın Omni Hoverboards tarafından üretildiği ve maliyetinin yaklaşık 20 bin dolar olduğu ileri sürüldü.

New York Times Meydanı'nda silahlı saldırı: 3 yaralı New York'ta ünlü Times Meydanı'nda meydana gelen silahlı saldırıda, aralarında 4 yaşında bir çocuğun da olduğu yaralıların sayısı 3'e yükseldi.

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