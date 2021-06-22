Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Feci olay Burkina Faso'nun iç kesimlerinde yer alan Bilbalogo bölgesinde gerçekleşti. Güvenlik güçlerinin hedef alındığı silahlı saldırıda 11 polis memurun öldürüldüğü, 4'ünün ise kaybolduğu açıklandı.

SALDIRIYI HENÜZ ÜSTLENEN OLMADI

Hükümet Sözcüsü Ousseni Tamboura tarafından yapılan yazılı açıklamada, dün akşam Bilbalogo'de devriye gezen polis ekibinin kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişilerce saldırıya uğradığı duyuruldu.

Olayda 11 polis hayatını kaybetti, kaybolan 4 polis için arama çalışması sürdürülüyor. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

DAHA ÖNCE 6 SİVİL KAÇIRILMIŞTI

Aynı bölgede 20 Haziran'da 6 sivil silahlı kişilerce kaçırılmıştı.

Burkina Faso, Sahel bölgesinde faaliyet gösteren El Kaide'ye bağlı grupların düzenlediği terör saldırılarının sık sık hedefi oluyor.

Ülkede 2019'dan bu yana 1,2 milyon kişi saldırılar nedeniyle yer değiştirmek zorunda kaldı.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), geçen yıl Batı Afrika'da düzenlenen 700 terör saldırısında 2 binden fazla kişinin öldüğünü açıklamış, saldırıların en çok Mali, Burkina Faso, Nijer ve Nijerya'da yaşandığını duyurmuştu.

Dışişleri'nden Burkina Faso'daki terör saldırısına kınama Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Burkina Faso’da meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınadığını belirterek “Hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Burkina Faso halkı ve Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Burkina Faso'da terör saldırısı: En az 100 sivil katledi Burkina Faso'nun kuzeyinde bulunan bir köye düzenlenen terör saldırısı sonucu yaklaşık 100 sivil hayatını kaybetti.