Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Justin Trudeau, 105 sandalyeli Senatoya hükümet kontenjanında açık bulunan 3 üyelik için atama yaptığını duyurdu.

Ontario eyaleti adına Hasan Yusuf’u atayan Trudeau, "Hasan Yusuf, Kanada'nın en deneyimli işçi liderlerinden biridir ve Kanada'nın sendikal hareketine liderlik eden ilk beyaz olmayan kişidir. Kısa süre önce Kanada İşçi Kongresi Başkanı olarak ikinci dönemini tamamladı." dedi.

Açıklamasında, Yusuf'un aynı zamanda 21 ülkede 55 milyondan fazla işçiyi temsil eden uluslararası bir örgüt olan Amerika Sendikalar Konfederasyonunun eski başkanı olduğunu belirten Trudeau, "Yusuf, iki üniversiteden çok sayıda liderlik ödülü ve fahri doktora almıştır." ifadelerini kullandı.

YÜKSEK MAHKEMEYE DE İLK KEZ BİR MÜSLÜMAN YARGIÇ ATAMIŞTI

Trudeau, 17 Haziran 2021'de Yüksek Mahkeme hakimliğine, tarihte ilk kez bir Müslüman'ı atamıştı.

Hakim Mahmud Jamal, Kanada'nın anayasa mahkemesi olarak da bilinen en üst mahkemedeki görevine 1 Temmuz'da başlayacak.

İKİ ATAMA KARARI DA TERÖR SALDIRISINDAN SONRA AÇIKLANDI

Başbakan Trudeau'nun her iki atamayı da London kentinde bir Müslüman aileyi hedef alan terör saldırısı sonrası yapması dikkati çekiyor.

Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı London kentinde, 6 Haziran gecesi, aracını kaldırımda yürüyen 5 kişilik ailenin üzerine süren kamyonet sürücüsü, 74 yaşındaki Talat Afzaal, 46 yaşındaki oğlu Salman Afzaal, Salman Afzaal’ın 44 yaşındaki eşi Madiha ve 15 yaşındaki kızları Yumna Salman'ın ölümüne neden olmuştu.

Saldırıdan ağır yaralı kurtulan ailenin 9 yaşındaki oğulları Fayez Salman'ın hastanedeki tedavisi ise sürüyor.

Kanada Başbakanı 4 Müslümanın öldürülmesine "terör saldırısı" dedi Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Ontario'da aynı aileden 4 Müslümanın öldürüldüğü saldırıyı "terör saldırısı" olarak nitelendirdi.

Sözcü Çelik'ten Kanada'daki saldırıya tepki Dün Kanada'daki Müslüman ailenin öldürülmesine tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bunun münferit bir saldırı olmadığını dile getirdi.

Kanada’da Müslüman aileyi araçla ezdi! Ölüler var Kanada’nın Ontario eyaletinde Müslüman aileden 5 kişiye kaldırımda yürüdükleri sırada bir sürücünün aracıyla çarptı.