Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanada’nın British Columbia eyaletinde yerli çocukları asimile etmek üzere faaliyet gösteren Kamloops Yerli Yatılı Okulu, gelen tepkiler üzerine 1978’de kapatılmıştı. Yer altına nüfuz eden radar yardımıyla Kamloops kasabası yakınlarındaki okulun bahçesinde 215 çocuğun ceset kalıntıları ortaya çıktı. Çocuklardan bazılarının üç yaşında olduğu açıklandı.

ABD İçişleri Bakanı Deb Haaland, ABD topraklarında yerli çocukların okutulduğu yatılı okulları ve buralarda kaybolan çocukların akıbetini araştırmak üzere inceleme başlatacaklarını duyurdu.

Kökeni Kızılderili olan ABD İçişleri Bakanı Haaland, federal hükümetin, Kızılderili yatılı okullarına yönelik geçmişteki denetim mekanizmasını incelemeden geçireceğini ve bu okullarda kaybolan çocuklar hakkındaki gerçeği araştıracağını açıkladı.

ABD'de bu çalışmanın ilk kez yapılacağını belirten Haaland, "Bu çalışma, eski yatılı okulları, bu okullarda veya yakınında bilinen ve olası mezar yerlerini belirlemek, öğrencilerin adlarını ve kabile bağlarını ortaya çıkarmak için onlarca yıllık kayıtların derlenmesini ve gözden geçirilmesini içerecek." dedi.

"GEÇMİŞİN TRAVMALARINA IŞIK TUTMALIYIZ"

On yıllar boyunca binlerce Kızılderili çocuğun ailelerinden ve topluluklarından koparıldığına dikkati çeken Haaland, "Kızılderili yatılı okullarının nesiller arası etkisini ele almak ve topluluklarımızda manevi ve duygusal iyileşmeyi teşvik etmek için ne kadar zor olursa olsun, geçmişin konuşulmamış travmalarına ışık tutmalıyız." ifadesini kullandı.

ABD kabinesinde görev yapan ilk Kızılderili olan Haaland, Ulusal Amerikan Yerlileri Kongresi üyelerine hitap ederken bu çalışmanın başlatılması ve sürecin nasıl işleyeceğini dile getirdi.

Bakan, çalışmanın nihai raporunun 1 Nisan 2022'de hazır olmasını beklediklerini kaydetti.

Kızılderili Medeniyeti Yasasının 1819'da çıkarılması ile ABD çapında Kızılderili yatılı okulları kurmak ve desteklemek için yasalar çıkarılmıştı.

1996 yılına kadar Kızılderili çocuklar asimilasyon için bu yatılı okullara gitmeye zorlanmıştı.

ABD ve Kanada'da, Amerika kıtasının yerli halkının çocukları asimile edilmek üzere devlet tarafından finanse edilen Hıristiyan okullarına gitmesi gerekiyordu. Bu çocuklar aynı zamanda zorla Hristiyanlığa geçiriliyor ve dillerini konuşmalarına izin verilmiyordu.

Kanada’da “kültürel soykırım”! Çocuklar asimile edilmek üzere okula alınmış Kanada’nın British Columbia eyaletinde 1978'de kapatılan Kamloops Yerli Yatılı Okulu'nın aslında bir soykırım merkezi olduğu ortaya çıktı.