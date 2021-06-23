Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pakistan'ın Lahor kentinde bulunan Johar kasabasında bir evde patlama meydana geldi.

2 ÖLÜ, 17 YARALI

Patlamada 2 kişi hayatını kaybederken, 17 kişi de yaralandı.

Patlama sonucu binada ağır hasar oluşurken, binanın dışında park halindeki araçlar da zarar gördü.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, patlamanın şiddeti ile çevredeki evlerin ve binaların camları kırıldı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Cinnah Hastanesi’ne kaldırıldı.

Pakistan'da patlama: 2 ölü, 17 yaralı

KAN BAĞIŞI ÇAĞRISI

Cinnah Hastanesi yönetimi, yaralıların tedavisinin sürdüğünü belirterek, halka yaralılar için kan bağışında bulunmaları çağrısında bulundu.

Yaralılar arasında 1 polis memuru, 1 kadın ve 2 çocuk olduğunu belirten hastane yetkilileri, yanıklar nedeniyle tüm yaralıların durumunun kritik olduğunu ifade etti.

PATLAMANIN NEDENİ BELLİ DEĞİL

Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, bazı mahalle sakinleri kimliği belirsiz bir kişinin motosikletini evin yakınına park ettiğini, daha sonra da motosikletin patladığını öne sürdü.

Polis, olaya ilişkin daha fazla araştırma yapmak için bölgeyi kordon altına alarak, trafiği yeniden yönlendirdi.

Pencap Eyalet Başbakanı Sardar Usman Buzdar, Emniyet Genel Müdürlüğü’nden patlamayla ilgili ayrıntılı bir rapor sunmasını istedi.

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