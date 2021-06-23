Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times, Ekim 2018’de öldürülen Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili dikkat çekici bir iddiada bulundu.

CİNAYETİ İŞLEYENLERİN ABD'DE EĞİTİM ALDIĞI İDDİASI

Gazetede yer alan haberde, Kaşıkçı cinayetini işleyen ekipteki 4 kişinin bir önceki yıl ABD'de eğitim aldıkları iddia edildi.

Söz konusu kişilerin, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın onayladığı bir sözleşme kapsamında, özel sermaye fonu Cerberus Capital Management'a ait Tier 1 Group adlı şirket tarafından Suudi liderlerin korunması için verilen askeri eğitimlere katıldıkları öne sürüldü.

ABD SESSİZ KALACAĞINI SÖYLEDİ

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Amerikan yasalarına göre bu tür haber ve iddialarla ilgili bakanlığın yorum yapamayacağını söyledi.

Price ayrıca, ABD'nin Suudi Arabistan'a yönelik politikasının hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygıya öncelik verilmesine dayanacağını belirtti.

Öte yandan Suudi Arabistan ve Cerberus Capital Management’tan habere ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi.

SUUDİ ARABİSTAN BAŞKONSOLOSLUĞU'NDA KATLEDİLMİŞTİ

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018 tarihinde İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda katledilmişti.

Riyad, cinayete karışan 8 şüpheliyi hapis cezasına çarptırmıştı. ABD istihbaratı ise 26 Şubat'ta Kaşıkçı cinayeti ile ilgili bir rapor yayınlamış, raporda Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Kaşıkçı’nın öldürülmesini onayladığı açıklanmıştı.

Kaşıkçı suikastında yeni iddia 2018'de suikaste uğrayan Cemal Kaşıkçı ile ilgili Yahoo Haber tarafından sunulan iddiada, infaz timinin Kahire'den öldürücü dozda uyuşturucu alarak İstanbul'a gittikleri aktarıldı.

Avrupa Parlamentosu'ndan Cemal Kaşıkçı cinayeti için çağrı: Veliaht Prens Selman hesap versin Avrupa Parlamentosunda (AP), Suudi Arabistan'daki insan hakları konusunda düzenlenen toplantıda, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi nedeniyle Suudi Arabistan Veliaht Prensi M. Bin Selman başta olmak üzere sorumlulara hesap sorulması istendi.

İsrail medyası: Kaşıkçı raporu ABD ile Türkiye'yi yakınlaştırabilir İsrail'in Haaretz gazetesinde, öldürülen Suudi Arabistanlı muhalif Cemal Kaşıkçı ile ilgili CIA'in hazırladığı rapor analiz edildi.