Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hindistan’da Covid-19 B.1.617 Hindistan mutasyonunun ardından daha bulaşıcı ve tehlikeli olduğu ifade edilen Delta Plus adlı yeni mutasyon görülmüştü.

Ülkede toplam Delta Plus mutasyonun vaka sayısının 40’ yükseldiği açıklandı.

YENİ MUTASYON: DELTA PLUS

Hindistan hükümeti tarafından yapılan açıklamda, “Delta Plus mutasyonu Maharaştra, Kerala ve Madhya Pradesh'te görüldü. Şimdiye kadar 40 vaka tespit edildi. Önemli bir artış yok." denildi.

Maharaştra, Kerala ve Madhya Pradesh'e yeni mutasyonun yayılmaması için kalabalıkların ve toplantıların yasaklanmasıyla beraber koronavirüse karşı alınan önlemlerin artırılması talimatı verildi.

DSÖ: DAHA BULAŞICI VE TEHLİKELİ

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından Hindistan mutasyon virüsünün daha bulaşıcı olduğunu açıklarken, yeni belirlenen Delta Plus mutasyonunun ise Hindistan mutasyonundan daha bulaşıcı ve tehlikeli olduğunu düşünülüyor.

Maharashtra'daki Hindistanlı sağlık uzmanlara göre, Delta Plus ülkede üçüncü bir salgın dalgasını tetikleyebilecek.

Hindistan’da açıklanan son verilere göre toplam koronavirüs vaka sayısı 30 milyon 28 bin 709’a ulaşırken koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 390 bin 691 oldu.

Prof. Dr. Şahin'den 'Delta varyantı' açıklaması Alman BioNTech firmasının CEO’su ve kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, ABD’li Pfizer ile birlikte geliştirilen koronavirüs aşısının, delta varyantına karşı etkili olduğunu açıkladı. Geliştirilen aşının yeni varyantlara karşı etkisinin sürekli takip edildiğini belirten Şahin, “Şu anda aşımızın dolaşımdaki varyantlara ayarlanması gerektiğine dair bir gösterge yok.” dedi.

ABD'de Delta varyantı endişesi ABD'de Delta varyantı endişesi büyüyor. ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, varyantın, pandemiyle mücadelede en büyük tehdit olduğunu söyledi.