Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki bir pazar yerine yapılan saldırıda en az 43 kişi hayatını kaybettiği bildirildi. Askeri kanattan yapılan açıklamada, hava saldırılarının ortak bir askeri taktik olduğu ve hükümet güçlerinin sivilleri hedef almadığı belirtildi.

"ASKERİ TAKTİK"

Etiyopya'nın Tigray bölgesinde bulunan Togoga kasabasındaki pazar yerine hava saldırısı düzenlenmişti. Görgü tanıkları saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu aktarmıştı. Sağlık görevlileri ve görgü tanıkları saldırı sonucu en az 43 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Etiyopya askeri sözcüsü Albay Getnet Adane, saldırı hakkında detaylı bilgi vermezken, hava saldırılarının ortak bir askeri taktik olduğunu ve hükümet güçlerinin sivilleri hedef almadığını belirtti.

Eşi ve 2 yaşındaki kızı yaralanan bir görgü tanığı kadın ise, saldırıda uçağı görmediklerini ama sesini duyduklarını, yerel saatle 13.00 sıralarında bir bombanın pazar yerine isabet ettiğini açıklayarak, “Patlama olduğunda herkes kaçtı. Bir süre sonra geri döndük ve yaralıları kurtarmaya çalışıyorduk" dedi.

AMBÜLANS VE SAĞLIK GÖREVLİLERİ ENGELLENİYOR

Togoga'daki saldırı sonrası bölgeye gitmek isteyen ambulansların ve sağlık görevlilerin engellendiği bildirildi. Etiyopya ordusuna bağlı askerlerin Mekelle'den şehre giden ana yolu kapattığı ve ambulansların olay yerine ulaşmasını engellediği aktarıldı.

BM'DEN ENDİŞE AÇIKLAMASI

BM Sözcüsü Stephane Dujarric New York'ta gazetecilere verdiği demeçte, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in hava saldırısındaki sivil kayıplara ilişkin raporlardan derin endişe duyduğunu belirterek, çatışmanın taraflarını uluslararası hukuka uymaya çağırdı. Dujarric, "Durumu değerlendirmek ve nasıl yardım sağlayabileceğimizi görmek için bölgeye erişim talebinde bulunduk, ancak şu ana kadar başaramadık. Bölgedeki durum çok değişken" dedi.

Öte yandan Tigray eyaletini yöneten isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçleri geçtiğimiz sene 3 Kasım'da Etiyopya ordusunun Kuzey Komutanlığına bağlı birliklerine saldırması sonucu Başbakan Abiy Ahmed'in TPLF'ye karşı askeri harekat kararı almıştı. Askeri harekatın başladığı günden bu yana 1 milyon fazla kişi yerinden edildi.

BM: Etiyopya'da insani yardımlar engelleniyor Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Dujarrec, Etiyopya'nın Tigray bölgesinde devam eden çatışmalar sebebi ile insani yardım faaliyetlerinin engellendiğini açıkladı.

Etiyopya'daki Tigray çatışmaları 5 bin çocuğu ailesinden kopardı Uluslararası sivil toplum örgütü (STÖ) Save the Children, Etiyopya’nın Tigray eyaletindeki çatışmalardan ötürü yaklaşık 5 bin çocuğun ailelerinden ayrı kaldığını bildirdi.