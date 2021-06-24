Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakkındaki vergi kaçırma suçlamasından 3 Ekim 2020'de Barselona'da yakalanarak cezaevine konulan ve İspanyol mahkemesince ABD'ye iadesi için karar çıkarılan antivirüs yazılımcısı John McAfee'nin hücresinde ölü bulunduğu bildirildi.

75 yaşındaki McAfee'nin ölüm sebebi henüz resmî olarak açıklanmasa da intihar ihtimali üzerinde durulduğu bilgisi paylaşıldı.

ŞAİBELİ 23 MİLYON DOLAR

John McAfee, 3 Ekim'de Barselona'dan İstanbul'a gitmek üzereyken El Prat Havalimanı'nda yakalanmıştı. ABD'de 2016-2018 döneminde 4 milyon dolardan fazla vergi kaçırmakla suçlanan McAfee'nin, kripto para satışlarında yanıltıcı tavsiyelerde bulunarak 23 milyon dolardan fazla para kazandığı ileri sürülüyordu. "Milyonlarca dolar vergi ödediğini ancak vergi dairesindeki yolsuzlukla ilgili şikâyette bulunduğu için siyasi baskının kurbanı olduğunu" ileri süren McAfee'nin ABD'de suçlu bulunması hâlinde azami 6 yıl hapis cezası alacağı iddia ediliyordu. İspanyol mahkemesi, McAfee'nin ABD'ye iadesinden yana karar vermişti. Diğer yandan McAfee’nin, Bitcoin'in kaşifi Satashi Nakamato'nun (takma isim) aslında kim olduğunu açıklayacağını söylemesinden kısa bir süre sonra ölü bulunması infaz iddialarının da ortaya atılmasına sebep oldu.

AB ülkelerin ortak siber birim kurma planı Avrupa Birliği, geniş ölçekli siber saldırılarla mücadele amacıyla üye ülkelerle ortak biçimde siber birim kurulmasını teklif etti.