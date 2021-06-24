Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avustralya’nın Yeni Güney Galler Eyaleti Başbakanı Gladys Berejiklian, koronavirüs ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

SALGININ EN KORKUNÇ DÖNEMİ

Yeni Güney Galler’in ve başkenti Sidney’in Kovid-19 salgını başladığından bu yana içinden geçtiği "en korkunç" dönemi yaşadığını vurgulayaran Berejiklian çok sayıda insanın Delta varyantıyla enfekte olduğunu belirtti.

Delta varyantının çok bulaşıcı olduğuna dikkati çeken Berejiklian fakat mevcut kısıtlamaların yeterli olduğu konusunda içlerinin rahat olduğunu ifade etti.

HAVALİMANINDAN YAYILMAYA BAŞLADI 36 KİŞİYİ ENFEKTE ETTİ

Yeni Güney Galler Eyaleti Emniyet Müdür Yardımcısı Gary Worboys, yaptığı açıklamada, salgın zincirinin geçen hafta testi pozitif çıkan Sidney Havalimanı’nda görevli yabancı mürettebatı taşıyan bir sürücüden kaynaklandığını aktararak sürücüden kaynaklanan salgın zincirinin, 36 kişiyi enfekte ettiği bilgisini paylaştı.

Worboys, sürücünün aşı olmadığını ve maske takmadığını, bu nedenle hem kendisinin hem de işvereninin çeşitli suçlamalarla karşı karşıya kalabileceğini söyledi.

Avustralya'nın diğer eyaletlerinin sınırlarını başta Sidney olmak üzere, Yeni Güney Galler'in herhangi bir yerinden gelen yolculara kapattığı belirtilirken Yeni Zelanda’nın ise Yeni Güney Galler'den karantinasız seyahati en az 3 gün boyunca durdurduğu bildirildi.

Avustralya'da, AstraZeneca Covid-19 aşısı uygulanan 5 kişide daha kan pıhtılaşması tespit edildi Avustralya'da, AstraZeneca tarafından korona virüse (Covid-19) karşı geliştirilen aşının uygulandığı 5 kişide daha kan pıhtılaşması (tromboz) tespit edilmesinin ardından, toplam tromboz vaka sayısı 11'e yükseldi.

Avustralya'nın Hindistan'dan geleceklere uyguladığı ülkeye giriş yasağı mahkemeye taşındı Avustralya'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Hindistan'dan geleceklere uyguladığı ülkeye giriş yasağından etkilenen bir Avustralyalı, ülkesine dönemediği gerekçesiyle dava açtı.

Avustralya, Hindistan’dan eve dönüşü yasakladı Avustralya, artan korona virüs vakaları nedeniyle Hindistan’dan ülkeye dönüşler geçici olarak durdurdu. Yasağı ihlal eden Avustralya vatandaşlarının 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırabileceği belirtildi.