Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DSÖ Afrika Bölge Ofisi Twitter hesabından yapılan açıklamada, kıtada Kovid-19 salgınının hızlı şekilde yayıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Kongo Demokratik Cumhuriyeti dahil 14 ülkede Kovid-19'un 'Delta' varyantı tespit edildi." ifadesi kullanıldı.

DSÖ, Afrika'da vaka sayılarının haftalık yüzde 20 artış gösterdiğini kaydetti.

Zambiya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Namibya ve Uganda, vaka sayısının en fazla arttığı ülkeler olarak sıralandı.

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 5 milyon 300'e yaklaşırken kıtada virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 138 bini geçti.

Afrika'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1 haftada yüzde 40 arttı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika kıtasında koronavirüs kaynaklı ölümlerin aşı ve koruyucu malzeme yetersizliğinden son 1 haftada yüzde 40 arttığını belirtti.

DSÖ açıkladı: Afrika’da vaka ve ölümler yüzde 40 arttı Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Afrika'da Covid-19 vaka ve ölümlerinin geçtiğimiz hafta yaklaşık yüzde 40 arttığını açıkladı.