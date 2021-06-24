Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami Beach'te 88. cadde ve Collins Avenue yakınlarındaki çok katlı bir binanın kısmen çöktüğü bildirildi.

Olay yerine polis, kurtarma ve itfaiye ekibi sevk edildiği aktarıldı.

Florida'da çok katlı bina kısmen çöktü

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Miami-Dade İtfaiye Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, 80'den fazla kurtarma biriminin bölgede bulunduğu belirtildi.

Çökme sonucu ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Kurtarma ekipleri enkaz alanında çalışmalarını sürdürüyor.

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