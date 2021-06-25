Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Federal Ulusal Muhafız Servisi'ne (Rosgvardiya) ait "Mİ-8 tipi" askeri helikopter, Leningrad bölgesinde eğitim uçuşuna çıktı. Bir süre sonra helikopter düştü. İçinde bulunan 3 asker hayatını kaybetti. Rus yetkililer olayla ilgili incelem başlattı. İlk belirlemelere göre kaza, teknik arızdan kaynaklandı.

Kenya'da askeri helikopter düştü: 17 ölü Kenya'nın başkenti Nairobi'de eğitim için havalanan askeri helikopterin düşmesi sonucu 17 kişi hayatını kaybetti.

ABD’de helikopter düştü: 5 ölü ABD’nin Alaska eyaletinde bulunan Knik Buzulu bölgesinde helikopterin düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır şekilde yaralandı.