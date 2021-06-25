Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nijerya'nın başkenti Abuja Sağlık ve İnsan Hizmetleri Sekreter Vekili Dr. Mohammed Kawu, yaptığı açıklamada, Abuja'da 91 kişiye kolera teşhisi konulduğunu, 7 kişinin salgından hayatını kaybettiğini belirtti.

Böyle ülkede genelinde kolera salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı 296'ya yükseldi.

Kawu, hastalığın görüldüğü bölgelere acil ilaç ve tıbbi malzeme sevkiyatının yapıldığını ifade etti.

2021'DE 11 BİN KİŞİDE TESPİT EDİLDİ

Nijerya'da ocaktan bu yana 11 bine yakın kişiye kolera teşhisi konuldu.

Ülkede temiz su ihtiyacının karşılanamaması ve tıbbi müdahalenin anında ve etkili yapılamaması, salgın hastalık ile ölüm riskini artırıyor.

Nijerya'da sıtma, çocuk felci, tifo ve maymun çiçek virüsü gibi salgın hastalıklara sıklıkla rastlanıyor.

Nijerya'da medreseden kaçırılan öğrenci sayısı 136'ya yükseldi Nijerya'nın Niger eyaletinde bulunan Salihu Tanko Medresesi'nden kaçırılan öğrencilerin sayısının 136 olduğu açıklandı.

DSÖ: Yemen'de yılın ilk 10 ayında yaklaşık 204 bin şüpheli kolera vakası görüldü Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Yemen'de 2020'nin ilk 10 ayında 204 bin 291 şüpheli kolera vakası görüldüğünü, buna bağlı 53 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.