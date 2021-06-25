Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Jeolojik Afet Teknoloji ve Araştırma Merkezinden (BPPTKG) yapılan açıklamada, patlamada yanardağdan püsküren kül ve dumanın 1000 metre yüksekliğe ulaştığı belirtildi.

TURUNCU ALARM SEVİYESİNDE

BPPTKG yetkilileri, "turuncu" alarm seviyesinde olan ve son dönemde volkanik hareketliliğin arttığı yanardağın çevresinde 5 kilometreye kadar faaliyette bulunulmaması yönünde uyardı.

2010'DA 347 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE SEBEP OLMUŞTU

Cava Adası'ndaki 2 bin 968 metre yüksekliğe sahip Merapi Yanardağı'nın 2010'da lav püskürtmesi sonucu 347 kişi hayatını kaybetmişti.

Endonezya'da yanardağ alarm sistemi, "yeşil", "sarı", "turuncu" ve en üst seviyede "kırmızı" olmak üzere 4 aşamadan oluşuyor.

Merapi Yanardağı'nda en son 9 Haziran'da patlama meydana gelmişti.

BM'den 'Nyiragongo Yanardağı' çağrısı Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde bulunan Nyiragongo Yanardağı'nın patlamasının ardından 280 bini çocuk yaklaşık 400 bin kişi evini terk etmek zorunda kalması sonrası BM'den çağrı geldi.

Kongo'da yanardağ patladı: 3 bin 500 kişi Ruanda’ya kaçtı Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde Nyiragongo Yanardağı’nda patlama meydana gelmesinin ardından en az 3 bin 500 kişinin Ruanda’ya kaçtığı açıklandı.

Kongo'da acil durum! Nyiragongo yanardağı patladı Afrika'nın en aktif volkanlarından biri olan Nyiragongo yanardağında patlama oldu. Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde bulunan yanardağın yakınında bulunan ve risk altında olan 1.5 milyon nüfuslu Goma şehrinde tahliyeler başladı.