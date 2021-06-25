Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, kapalı alanlarda maske takma zorunluluğunun bugün öğleden sonra yeniden uygulanmaya başlanacağı belirtildi.

7 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUKLAR MUAF

7 yaşından küçük çocukların ise kapalı alanlarda maske takma zorunluluğundan muaf tutulduğu ifade edildi. Ayrıca, açık alanlarda yapılan geniş katılımlı organizasyonlarda da maske takılması tavsiyesinde bulunuldu.

GÜNLÜK VAKALARDA ARTIŞ SÜRÜYOR

İlk olarak Hindistan'da görülen Delta varyantının İsrail'de hızlı yayılması nedeniyle günlük Covid-19 vakaları artmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığının verilerine göre, dün ülkede 227 yeni vaka tespit edildi ve bu, 7 Nisan'dan bu yana görülen en yüksek günlük vaka sayısı olarak kayıtlara geçti.

Aşılama sayesinde salgını kontrol altına almayı başaran ve şubat ayından bu yana Covid-19 önlemlerinin gevşetilmeye başlandığı İsrail'de, 19 Nisan'da açık alanlarda, 15 Haziran'da da bazı istisnalar hariç kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırılmıştı.

Ülkede 6 Haziran'da 216'ya kadar düşen aktif vaka sayısı, son günlerdeki artışla 872'ye yükseldi.

"Maske tak" diyen berbere makas sapladı Zonguldak'ta bir berber ile müşterisi arasında maske yüzünden tartışma çıktı. Olay, hastanede sonlandı.

Komşu'da maskeler çıkıyor Birçok ülkede olduğu gibi Yunanistan'da da Covid yasakları yavaş yavaş azaltılıyor. Ülkede yarından itibaren açık alanlarda maske takmak şart değil.

Komşuda açık alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırıldı Komşu Gürcistan'da koronavirüs salgını sebebi ile açık alanlarda uygulanan maske takma zorunluluğu sona erdi.