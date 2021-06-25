Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Paris'ten şaşkına çeviren fotoğraflar geldi, çoğunluğunu Afrikalılar ve Afganların oluşturduğu, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 300’den fazla düzensiz göçmen bir araya gelip şehrin ortasında çadır kurdu. Amaçları kötü koşulları hükümete ve yetkililer duyurmaktı, bunun içinde kendilerine yer olarak Paris’teki belediye binası önünü seçtiler.



ACİL BARINMA TALEBİ

Yardım dernekleri tarafından verilen çadırlarla Paris Belediyesi’nin önündeki alana yerleşen göçmenler, kendilerine kalıcı barınma imkanı sağlanması talebinde bulundu. Düzensiz göçmenler, acil barınma taleplerinin karşılanması için Fransız yetkililerden çözüm bekliyor.



Düzensiz göçmenlere çadır tahsis eden bir insani yardım derneği görevlisi, “Bizim amacımız düzensiz göçmenlere sürekli ve kalıcı yer sağlanması. Çoğunluğu çocuklu aileler olmak üzere 300’den fazla kişi zor şartlarda yaşıyor. Hükümet ve Paris Belediyesi’nin dikkatini çekerek, sokakta yaşayan göçmenlere kalıcı barınma sağlanmasını istiyoruz” dedi.



BU İLK DEĞİLDİ

Öte yandan 26 Mart ve geçtiğimiz yılın Kasım ayında da göçmenler, Paris’in göbeğine çadır kurmuştu. Kasım 2020’deki eylemde çadırların tahliyesi sırasında güvenlik güçlerinin orantısız güç kullanması tepki çekmişti. Daha sonra güvenlik güçlerine yönelik soruşturma başlatılmıştı.



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