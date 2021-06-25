Milli Savunma Bakanlığı, Hamid Karzai Havalimanı'nın işletilmesi konusunda işbirliği alanları görüşüldüğünü ve tarafların görüşmelere devam edilmesi konusunda uzlaştığını bildirdi.
İşte Milli Savunma Bakanlığından yapılan o yazılı açıklama;
”Türk ve ABD heyetleri Milli Savunma Bakanlığı’nda bir araya gelmiştir. Görüşmelerde NATO Kararlı Destek Misyonu’nun bitmesinden sonra Hamid Karzai U/A Havaalanının işletilmesi konusunda işbirliği alanları görüşülmüştür. Görüşmelere devam edilmesi konusunda taraflar uzlaşmıştır”
Bakan Akar'dan Kabil Havaalanı açıklaması Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD ile Kabil Havaalanı görüşmesine yönelik açıklama yaptı. Akar, "Mevcudiyetimiz var, asker göndermek söz konusu değil" dedi.
Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı ile görüştü Bakan Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin ile telefonda görüştü.
Türkiye ve ABD arasındaki kritik görüşmeden uzlaşma çıktı
Son dakika açıklaması MSB tarafından yapıldı. Açıklamada, Türk ve ABD heyetleri arasındaki kritik görüşmede Hamid Karzai Havaalanı'nın işletilmesi konusunda iş birliği alanlarının ele alındığı ve görüşmelere devam edilmesi konusunda uzlaşıldığı bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Hamid Karzai Havalimanı'nın işletilmesi konusunda işbirliği alanları görüşüldüğünü ve tarafların görüşmelere devam edilmesi konusunda uzlaştığını bildirdi.
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