Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Rejiminin kontrolündeki bölgeler ile Suriye’nin kuzeyindeki bölgeler arasındaki sınır kapılarının hâlen kapalı olmasından dolayı bölge halkının, günlük ihtiyaç ürünlerini pazarlarda bulamadığı ve bilinçli olarak açlığa mahkûm edildiği bildirildi.

AÇLIĞI SİLAH GİBİ KULLANIYOR

Yoklukla yüzleşen Suriye halkının hayatta kalma mücadelesi vermeye çalıştığını belirten yerel kaynaklar, sınır kapılarının kapanması sebebiyle gıda ürünlerinde yaşanan fiyat artışlarının ciddi ekonomik sorunlara yol açtığını ve Esad rejimin açlığı bir silah gibi kullandığı ifade ediyor. Halkın günlük tüketilen gıdanın yanı sıra ilaç ve sanayi malzemelerindeki fiyatların artmasıyla daha da ezildiğine dikkat çeken kaynaklar, Şam rejiminin eylemlerinin yerel halka boyun eğdirme amacı taşıdığı ve Türkiye’nin yardım çabalarının sekteye uğratmayı hedeflediğine işaret ediyor.

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4 MİLYON İNSAN TEHLİKEDE

Rejimin Suriye’nin kuzey kesimlerinde yaşayan halkı hedef alarak ekonomik hayatın can damarlarından olan sınır kapılarını kapattığı mart ayından bu yana insani yardımlar hariç geçişler durdurulmuştu. Suriye’nin kuzeybatısındaki yaklaşık 5 milyon kişiye ulaşan ve hayati önem taşıyan uluslararası insani yardım malzemelerinin gönderildiği tek sınır kapısı Cilvegözü, Rusya’nın engellemesi durumunda, kapanma riskiyle karşı karşıya bulunuyor. Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu önceki gün konuya dikkat çekerek, Suriye’de BM gıda yardımlarının kritik tıbbi malzemelerin ve diğer hayat kurtaran yardımların dağıtımının durdurulmasının 4 milyon insanın hayatını tehdit edeceğini söylemişti.

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