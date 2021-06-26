İlker Mutlu (24) yönetimindeki otomobil, kırsal Yeniceköy Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda yol kenarındaki beton direğe çarptı.
3 KİŞİ ÖLDÜ
Otomobilde bulunan Anvarbek Tairov (20) ve Gülmira Tipi (17) kaza yerinde, Emine Tipi (18) ise kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Hurdaya dönen araçta sıkışarak yaralanan sürücü Mutlu ile Feride Tipi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI
Sağlık görevlilerince aynı hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kamera kayıtlarında otomobilin yolun sağındaki elektrik direğine çarptığı görülüyor.
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