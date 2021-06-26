Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hollanda'da, koronavirüs salgını ile ilgili normalleşme planında kapalı alanlarda maske takma zorunluluğunun da kaldırıldığı dördüncü aşamaya geçildi. Bunun dışında ülke bir çok alanda da koyduğu kuralları gevşetmeye başladı. Buna göre kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu ve evlere alınabilecek misafir ve dışarda bir araya gelme sayısında sınır kalktı. İşte o kurallar;

- Sosyal mesafenin korunamadığı toplu taşıma araçları, havalimanı, uçak ve ortaokullarda ise maske takılmasına devam edilecek. Kafe, restoran ve lokantalar mesafe ve hijyen kurallarına uymak kaydıyla Covid-19 öncesi açılış ve kapanış saatlerini uygulayabilecek.

- Evden çalışma zorunluluğu kısmen kalktı. Mesafe ve hijyen kurallarına uyulması kaydıyla çalışma saatlerinin yarısında ofisler kullanılabilecek.

- Eğlence sektörünün normal çalışma saatlerine dönmesinin yanı sıra sosyal mesafenin korunamadığı diskotek ve gece kulüpleri negatif test sonucu sunanlara, son 6 ay içinde hastalığı geçirenlere veya aşısını yaptıranlara açık olacak.

- Alkol satışı yapan yerlerin kapanış saati kısıtlaması son bulurken amatör spor müsabakalarına seyirci alınacak.

- Sinema, tiyatro, konferans, etkinlik ve düğün salonları mesafe ve hijyen kurallarına uyulması kaydıyla kapasitesinin tamamını kullanabilecek.



Hollanda'da 3 aydır süren sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi Hollanda'da Kovid-19'la mücadele kapsamında 23 Ocak'ta yürürlüğe giren sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. Buna göre restoran ve mağazalar belli koşullarda hizmet verecek, ev ziyaretlerine izin verilecek, camilerde teravih kılınabilecek.



Hollanda, Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımını tamamen durdurdu Hollanda'nın Oxford Üniversitesi ile ilaç firması AstraZeneca'nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının kullanımını tamamen durdurduğu bildirildi.