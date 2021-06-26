Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'de de belli dönemlerde Kapadokya turlarında meydana gelen balon faciasının bir benzeri de ABD New Mexico'da gerçekleşti. Turistleri gezdiren bir sıcak hava balonunun düşmesi sonucu 4 kişinin öldü.

Kapadokya'da balon kazası: 15 yaralı Nevşehir, Kapadokya bölgesinde turistleri taşıyan balon kaza yaptı. Kazada 15 kişi çeşitli yerlerinden yanarak yaralandı.

4 ÖLÜ, 1 YARALI

New Mexico'nun en büyük şehri olan Albuquerque'da, gökkuşağı renkli balonun elektrik hatlarına çarpması sonucu 4 kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Polis sözcüsü Gilbert Gallegos, şehrin batı yakasında sabah erken saatlerde yaşanan kazada balon pilotunun da hayatını kaybedenler arasında olduğunu açıklarken, isimler konusunda bilgi vermedi.

YÜKSEK GERİLİM TELLERİNE DOLANDI

Gallegos, 13 bin eve elektrik sağlayan yüksek gerilim hattı tellerine dolanan balonun bir süre sonra bir evin çatısına, turistlerin bindiği tekne kısmının ise şehrin bir sokağına düştüğünü kaydetti.

Denizli'de balon kazası: 12 yaralı Denizli'nin Pamukkale ilçesinde turistleri taşıyan sıcak hava balonundaki kaza sonucu ilk belirlemelere göre 2'si yabancı, 12 kişi yaralandı.