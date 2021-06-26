Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, Türkiye'ye karşı katı politikalar uygulayan bir isim. Hancock, aşılamada büyük başarılar yakalayan Türkiye'yi kırmızı listede tutmaya devam etmesi sebebiyle tepki toplamıştı. Hancock, bu defa da adını başka bir skandalla duyurdu. Kendisi gibi evli olan asistanı ile samimi görüntülerinin çıkmasının ardından, İngiliz Bakan istifa etmek durumunda kaldı.

İSTİFA ETMEYECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

The Sun’ın elde ettiği görüntülerde, Hancock ve Coladangelo'nun öpüştükleri anlar kameralara anbean yansıdı. Hancock, eleştiriye neden olan görüntülerin ardından özür dilerken istifa etmeyeceğini açıklamıştı. Bu açıklama sonrası yaşanan yeni gelişme ile İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock istifa etti.

15 YILDIR EVLİYDİ

Koronavirüs ile mücadelede ağır kayıplar veren İngiltere’de Başbakan Boris Johnson, Sağlık Bakanı olarak Matt Hancock görevlendirmişti. 42 yaşındaki Hancock'un, üç çocuk sahibi olduğu ve eşi Martha Hancock'la 15 yıldır evli olduğu biliniyor.

İngiliz Sağlık Bakanı Hancock'tan Kovid-19 için 'birlikte yaşanabilir' yorumu İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, aşı ve tedavi yöntemleriyle birlikte bu yılın sonuna doğru yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) salgın olmaktan çıkıp, grip virüsünde olduğu gibi "birlikte yaşanabilir" bir hastalık haline gelebileceğini belirtti.