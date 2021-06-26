Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kan donduran vahşet Meksika'da yaşandı. 2017’de 18 yaşındaki eşiyle tartışması sonrası üzerine benzin dökerek yakan Edgardo R.A., 4 yıllık yargılama sürecinin sonunda 80 yıl hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi.

9 BİN DOLAR TAZMİNAT

Meksika’nın Oaxaca eyaletine bağlı Tehuantepec bölgesinde 27 Şubat 2017 tarihinde 18 yaşındaki eşi Jenny A.A.C.’yi evlerinin bahçesinde üzerine benzin dökerek yakan Edgardo R.A.’nın 4 yıldır devam eden davasında karar çıktı. Mahkeme, ağır kadın cinayeti olarak nitelendirilen davada, toplanan delillerin doğrulanması ve zanlının suçunun kesinleşmesi ile birlikte Edgardo R.A.’yı 80 yıl hapis ve 100 bin peso (5 bin dolar) para cezasına çarptırdı. Edgardo R.A., yaklaşık 178 bin peso da (9 bin dolar) tazminata mahkum edildi.

NE OLMUŞTU?

27 Şubat 2017 tarihinde Edgardo R.A., evlerinin bahçesinde tartıştığı eşi Jenny A.A.C.’yi üzerine benzin dökerek yakmıştı. Talihsiz kadının vücudunun yüzde 70’inde ciddi yanıklar oluşmuş, Veracruz’daki bir hastanenin yanık ünitesinde tedavi altına alınsa da 1 ay sonra hayatını kaybetmişti. Jenny A.A.C., yüzlerce bölge sakininin katıldığı bir cenaze töreninde beyaz çiçeklerle donatılmış bir arabayla son yolculuğuna uğurlanmıştı.

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