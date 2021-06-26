Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan'a Lübnan'dan gelen demir plaka yüklü bir tır, güvenlik güçleri tarafından durduruldu. Suudi Arabistanlı polisler, yaptığı aramada araçta gizli bölmelere saklanmış haplara rastladı. Tırda 14 milyon 400 bin amfetamin hapa el konuldu. Uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantısı olan bir vatandaş da başkent Riyad'da yakalandı ve savcılığa sevk edildi.

Lübnan Başbakanı: Çöküşün eşiğindeyiz Lübnan Merkez Bankasının, vatandaşların döviz hesaplarındaki dolarları, bankalarda geçerli kur olan 3 bin 900 lira üzerinden çekmesini askıya alma kararı ülkeyi karıştırdı.

SEVKİYAT, MEYVE-SEBZE TİCARETİNİ DURDURMUŞTU

Öte yandan Lübnan'dan gelen bir meyve konteynerinde de uyuşturucu madde ele geçirilmişti. Bunun üzerien S. Arabistan, 23 Nisan'da bu ülkeden yapılan meyve-sebze ithalatının durdurulmasına karar almıştı. Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, bu karar sonrası ülkesinin güvenlik güçlerine kaçakçılıkla mücadeleyi artırma talimatı vermişti.

Meksikalı uyuşturucu kartelleri Avrupa'yı ele geçirdi Avrupa'da son yıllarda uyuşturucu kullanımı arttı. Bunun sebebi hızlı bağımlılık yapan metamfetamin. Bu zehrin üretimini ise Meksikalı uyuşturucu kartelleri yapıyor.