Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

27 Eylül'de başlayıp 10 Kasım'da son bulan 2. Karabağ Savaşı'nda Ermenistan'a karşı zafer elde eden Azerbaycan, barış anlaşmaları için hazırlıklara başlamak istiyor. Bu doğrultuda açıklama yapan umhurbaşkanı Aliyev, Dağlık Karabağ sorununun çözüldüğünü belirterek, "Ermenistan bunu kabul etmeli ve sınırları belirlemek için bizimle birlikte çalışmalıdır. Barış anlaşması için hazırlıklar yapılmalıdır." dedi.

"30 YILLIK İŞGALE SON VERİLDİ"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 26 Haziran Azerbaycan Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla ordunun komuta kademesi ve üst düzey subaylarla bir araya geldi.

Askerleri, Azerbaycan ordusunun kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla kutlayan Aliyev, konuşmasında, Karabağ savaşına giden süreçten, 30 yıllık işgale son verilerek toprakların özgürlüğüne kavuşturulmasından bahsetti.

Aliyev, Azerbaycan ordusunu güçlendirmeye devam edeceklerini bildirerek, Ermenistan'ın ise düşmanca politikalarından vazgeçmezse, sadece askeri gücünü, yıkılan ve yok edilen ordusunu değil, ekonomik faaliyetlerini de geri kazanamayacağını kaydetti.

"DAĞLIK KARABAĞ KELİMESİNİ HİÇ KULLANMAMALILAR"

Ermenistan'ın kalkınmasının tek yolunun komşularıyla normal ilişkiler kurmak ve toprak iddialarından vazgeçmekten geçtiğinin vurgulayan Aliyev, "Dağlık Karabağ kelimesini hiç kullanmamalılar. Dağlık Karabağ diye bir idari birim olmadığı için Dağlık Karabağ sorunu diye bir kavram da yoktur. Bunu defalarca söyledim ve tekrar söylemek istiyorum ki Dağlık Karabağ sorunu çözülmüştür. Ermenistan bunu kabul etmeli ve sınırları belirlemek için bizimle birlikte çalışmalıdır. Sınır hattının belirlenmesi konusunda bir çalışma grubu oluşturulmalıdır. Barış anlaşması için hazırlıklar yapılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan ile Aliyev, Şuşa'da at yarışı izledi Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi sonrası gittiği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı Aliyev ile birlikte at yarışı izledi.

Erdoğan ile Aliyev, Şuşa Beyannamesi'ni imzaladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, iki ülke arasında "Şuşa Beyannamesi"ni imzaladı. Erdoğan, "Şuşa Beyannamesi ile ilişkilerimizin yeni dönemdeki yol haritasını belirledik." dedi.

Paşinyan'dan Aliyev'e: Oğlumu al, tüm Ermeni esirleri ver Dağlık Karabağ'da hezimete uğrayan Ermenistan'da erken seçimlere gidilirken mitingler yapan Başbakan Paşinyan, Azerbaycan'a çağrıda bulunarak "oğluma karşı tüm Ermeni esirleri geri verin" dedi.