Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hollanda'da kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu ve evlere alınabilecek misafir ve dışarda bir araya gelme sayısında sınır kalktı.

Sosyal mesafenin korunamadığı toplu taşıma araçları, havalimanı, uçak ve ortaokullarda ise maske takılmasına devam edilecek.

KAFELER, RESTORANLAR ESKİ SAATLERİNİ KULLANABİLECEK

Kafe, restoran ve lokantalar mesafe ve hijyen kurallarına uymak kaydıyla koronavirüs öncesi açılış ve kapanış saatlerini uygulayabilecek.

Evden çalışma zorunluluğu kısmen kalktı. Mesafe ve hijyen kurallarına uyulması kaydıyla çalışma saatlerinin yarısında ofisler kullanılabilecek.

Eğlence sektörünün normal çalışma saatlerine dönmesinin yanı sıra sosyal mesafenin korunamadığı diskotek ve gece kulüpleri negatif test sonucu sunanlara, son 6 ay içinde hastalığı geçirenlere veya aşısını yaptıranlara açık olacak.

Alkol satışı yapan yerlerin kapanış saati kısıtlaması son bulurken amatör spor müsabakalarına seyirci alınacak.

Sinema, tiyatro, konferans, etkinlik ve düğün salonları mesafe ve hijyen kurallarına uyulması kaydıyla kapasitesinin tamamını kullanabilecek.

İsrail'de maske zorunlu hale getirildi İsrail'de Delta varyantının yayılması nedeniyle kapalı alanlarda maske zorunluluğu yeniden getirildi.

İtalya'da açık alanda maske zorunluluğu kalkıyor! İtalya Sağlık Bakanı Speranza, ülke genelinde 28 Haziran Pazartesi gününden itibaren açık alanda maske kullanılması zorunluluğunun kaldırılacağını açıkladı.

Komşuda açık alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırıldı Komşu Gürcistan'da koronavirüs salgını sebebi ile açık alanlarda uygulanan maske takma zorunluluğu sona erdi.