Hong Kong’un Aberdeen bölgesindeki marinada yangın çıktı.
16 TEKNE YANDI
Alevler nedeniyle gökyüzünü siyah duman kaplarken, 16 teknenin yandığı belirtildi.
Yangın sırasında patlama sesleri duyuldu.
Yerel saatle 02.34 sıralarında başlayan yangının sabah 08.40 civarında itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındığı öğrenildi.
Hong Kong’da marinada yangın: 16 tekne yandı
1 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Yangında yaralanan bir kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Yangının nedeni henüz bilinmiyor.
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