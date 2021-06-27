Patlama başkent Dakka’daki Moghbazar bölgesinde işlek cadde üzerinde yer alan üç katlı bir binanın zemin katında meydana geldi. Geç saatlerde gerçekleşen olayda ilk belirlemelere göre en az 7 kişinin öldüğü 50'den fazla kişinin de yaralandığı bildirildi.
7 BİNA VE 3 OTOBÜS HASAR GÖRDÜ
Patlama nedeniyle binanın yakınlarında bulunan 7 bina ve 3 otobüsün hasar gördüğü ifade edildi. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.
Kabil'de okul yakınlarında patlama: 25 ölü, 52 yaralı Afganistan'ın başkenti Kabil'in batısındaki bir okulun yakınlarında meydana gelen patlama sonucu 25 kişi hayatını kaybetti, 52 kişi yaralandı.
Çin'de doğal gaz hattında patlama: 11 ölü Çin'in Hubei eyaletinde doğal gaz hattında meydana gelen patlamada en az 11 kişinin öldüğü bildirildi.
Bangladeş'te patlama oldu, bilanço ağır!
Bangladeş’in başkenti Dakka’da meydana gelen patlamada çok sayıda ölü ve yaralı var, işte o haberin detayları...
Patlama başkent Dakka’daki Moghbazar bölgesinde işlek cadde üzerinde yer alan üç katlı bir binanın zemin katında meydana geldi. Geç saatlerde gerçekleşen olayda ilk belirlemelere göre en az 7 kişinin öldüğü 50'den fazla kişinin de yaralandığı bildirildi.
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