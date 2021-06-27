Patlama başkent Dakka’daki Moghbazar bölgesinde işlek cadde üzerinde yer alan üç katlı bir binanın zemin katında meydana geldi. Geç saatlerde gerçekleşen olayda ilk belirlemelere göre en az 7 kişinin öldüğü 50'den fazla kişinin de yaralandığı bildirildi.

7 BİNA VE 3 OTOBÜS HASAR GÖRDÜ
Patlama nedeniyle binanın yakınlarında bulunan 7 bina ve 3 otobüsün hasar gördüğü ifade edildi. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.

Kabil'de okul yakınlarında patlama: 25 ölü, 52 yaralı Kabil'de okul yakınlarında patlama: 25 ölü, 52 yaralı Afganistan'ın başkenti Kabil'in batısındaki bir okulun yakınlarında meydana gelen patlama sonucu 25 kişi hayatını kaybetti, 52 kişi yaralandı.

Çin'de doğal gaz hattında patlama: 11 ölü Çin'de doğal gaz hattında patlama: 11 ölü Çin'in Hubei eyaletinde doğal gaz hattında meydana gelen patlamada en az 11 kişinin öldüğü bildirildi.