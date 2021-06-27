Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

27 Eylül 2020'de başlayıp 10 Kasım'da Azerbaycan'ın zaferiyle sonuçlanan 2. Karabağ Savaşı'nın ardından Ermenistan, tacizlerini sürdürüyor. Defalarca ateşkesi ihlal eden Ermenistan, bugün bir kez daha saldırıda bulundu.

AZERBAYCAN MEVZİLERİNE ATEŞ AÇTILAR

Ermenistan, ateşkes ihlallerine devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 27 Haziran yerel saatle 20.40’da Tovuz ilinin Garalar köyü istikametinde bulunan Azerbaycan mevzilerinin, Ermenistan’ın Berd ilinin Kolagir köyündeki Ermenistan askerleri tarafından ateş açıldığı bildirildi. Açıklamada, Azerbaycan askerlerinden ölen veya yaralanın olmadığı, durumun stabil ve Azerbaycan birliklerinin kontrolü altında olduğu belirtildi.

KELBECER'DE DE İHLAL YAPMIŞLARDI

Savunma Bakanlığı, 26 Haziran yerel saatle 14.50, 27 Haziran 03.00 saatleri arasında Kelbecer bölgesi Zeylik ve İmambinesi köyleri istikametinde bulunan Azerbaycan mevzilerinin, Vardenis bölgesinin Yukarı Şorca yerleşim bölgesindeki Ermenistan askerleri tarafından düzenli olarak ateş altına alındığını bildirmişti.

Ermenistan askerleri sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin iki ülke sınırının Kelbecer istikametindeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

Aliyev'den Ermenistan'a çağrı: Barış anlaşması için hazırlıklar yapılmalı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'la barış anlaşması için hazırlıklara başlamanın gerektiğinin altını çizdi.