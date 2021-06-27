Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ürdün Sağlık Bakanlığı, 66 yaşındaki bir kişinin ikinci doz AstraZeneca aşısını vurulduktan sonra hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakanlık, yaşlı adamın ikinci dozu aldıktan 10 dakika sonra dinlenme alanında bayıldığını ve hastaneye kaldırılmadan önce sağlık personelinin onu hayata döndürmeye çalıştığını bildirdi. Şahsın yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığını aktardı.

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İLK DOZU 4 NİSAN'DA VURULMUŞ

Ürdün Sağlık Bakanı Feras Al Hawari, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını dile getirdi. Al Hawari, yaşlı adamın kronik hastalığı olduğunu ve ilk aşı dozunu 4 Nisan'da önemli bir komplikasyon kaydetmeden aldığını açıkladı. Hawari ayrıca, AstraZeneca aşısının kan pıhtılaşması da dâhil olmak üzere potansiyel yan etkilerinin genellikle aşıdan hemen sonra değil, aşılamadan en az 5 gün sonra ortaya çıktığını belirtti.

Ünlü model Dubois'in ölümüne AstraZeneca aşısı mı neden oldu? İngiliz modelin AstraZeneca aşısı olduktan günler sonra hayatını kaybetmesi sonrası İngiltere'de üretilen coronavirüs aşısı yeniden tartışmaya açıldı. Ünlü modelin şüpheli ölümünün Avrupa İlaç Ajansı tarafından soruşturulacağı açıklandı.