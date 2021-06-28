Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya, geçtiğimiz yıl koronavirüs nedeniyle birçok ülkeye uçuşları kısıtlamıştı.

Rusya Operasyon Merkezi tarafından yapılan açıklamada, bugünden itibaren bazı ülkelere uçuşların tekrar başlatıldığı duyuruldu.

8 ÜLKEYE UÇUŞLAR TEKRAR BAŞLATILDI

Bu karara göre ABD, İtalya, Belçika, Bulgaristan, Ürdün, İrlanda, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Kuzey Makedonya ile uçuşlar karşılıklı olarak yeniden başlatıldı.

Operasyon merkezi Moskova'dan, Washington ve New York'a haftada 2 sefer, Moskova'dan Brüksel'e haftada 4 sefer, Moskova'dan Dublin'e, Roma'ya ve Milano'ya haftada 2 sefer, Venedik ve Napoli'ye 4 sefer, Larnaka'ya 4 sefer, Üsküp ve Amman'a da haftada 2 sefer yapılacağı belirtildi.

UÇUŞLAR ARTMAYA DEVAM EDECEK

Uçuşların hem Rusya'ya ait havacılık şirketleri hem de bu ülkelerin hava şirketleri tarafından yapılabileceği bilgisine yer verilirken Rusya'dan, Viyana, Bakü, Erivan, Katar, Belgrad, Helsinki, Zürih, Split, Dubrovnik, Pula ve Cenevre'ye de uçuşların arttırılacağı aktarıldı.

Yapılan açıklamada, ayrıca Yunanistan ile yapılan görüşmelerde de Atina, Selanik ve Rodos gibi şehirlere de uçuşların arttırılması konusunda anlaşmaya varıldığı ifade edildi.

Rusya'da Delta varyantı vakaları arttırdı Rusya'da Delta varyantı ve aşılamanın yavaş ilerlemesi nedeniyle vakalarda keskin bir artış var. Bu ayın başında 9 bin olan vaka sayısı Delta varyantı nedeniyle 20 binlere yükseldi. Yetkililer aşılamaya hız vererek Delta ile mücadele etmeye çalışıyor.

Rusya'nın 8 bölgesinde daha aşılama zorunlu oldu Rus vatandaşların aşıya pek sıcak bakmamasından ötürü Rusya'da koronavirüs vakaları yeniden artışa geçti. Hal böyle olunca da yetkililer özellikle vakaların en çok artış gösterdiği 8 bölgede daha aşılamayı zorunlu kıldı.