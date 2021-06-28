Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gazze'deki Filistin Kültür Bakanlığı ve Pozitif Enerji Merkezinin iş birliğiyle Eş-Şuruk adlı binanın enkazı üzerinde düzenlenen etkinlikte, Meddah El-Kamar müzik grubunun solisti Rauf el-Belbisi ulusal marş ve şarkılar seslendirdi.

İSRAİL'İ KINAMA KONSERİ

Pozitif Enerji Merkezi Müdürü Tahrir Murteca, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nin işlediği suçları kınamak için böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirtti.

Sanatın dünyaya hitap etmek için önemli bir araç olduğuna işaret eden Murteca, "Enkaz arasında yapılan bu etkinlik, dünyaya senelerdir saldırılara uğrayan abluka altındaki Gazze'den halen umut fışkırdığı ve bölgenin hayatı sevmeye devam ettiği mesajı taşıyor." dedi.

SALDIRILARDA 854 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İsrail'in 10 Mayıs'ta başlattığı 11 gün süren Gazze saldırılarında 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere en az 254 Filistinli hayatını kaybetmişti.

İsrail'den Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahale İsrail polisi Mescid-i Aksa’da fanatik Yahudilerin Hazreti Muhammed’e hakaretini protesto eden Filistinlilere müdahale etti.

İşgalci İsrail yeniden saldırdı İşgalci İsrail Devleti'ne ait savaş uçakları, Gazze Şeridi'nde bulunan; Beyt Lahiya ve Han Yunus’a hava saldırısı düzenledi. Gerçekleştirilen saldırılarda Hamas'a ait mevzilerin hedef alındığı öğrenildi.