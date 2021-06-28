İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Elephant and Castle tren istasyonunda çıkan yangın yetkilileri harekete geçirdi.
Londra'da tren istasyonunda korkutan yangın
TRENLERİN GEÇİŞİ DURDURULDU
Kısa sürede büyüyen yangını söndürme çalışmalarına 70 yakın itfaiye eri görevlendirildi.
Yangının ardından dumanlar bölgeyi kaplarken, halkın evlerinden çıkmamaları ve pencerelerini kapalı tutmaları istendi.
Trenlerin bölgeden geçişini durduruldu.
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