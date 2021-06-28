Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere'de yapılan bir araştırmada, Covid-19 aşılamasında farklı aşıların kullanılmasının virüse karşı daha etkili olduğu ortaya çıktı.

DAHA FAZLA ANTİKOR ÜRETİLİYOR

Araştırmada 50 yaş ve üstü 850 gönüllüye 4 hafta arayla verilen farklı aşıların incelenmesi sonucu birinci ve ikinci dozlarda farklı aşıların kullanılmasının virüse karşı daha iyi koruma sağladığı belirtildi. AstraZeneca ve Pfizer/BioNTech aşılarının birlikte denendiği çalışmada tüm kombinasyonların iyi çalıştığı, aşıların bağışıklık sistemini harekete geçirdiği ve daha fazla antikor ürettiği ifade edildi. Uzmanlar araştırmanın aşıların uygulanmasına yönelik esneklik sağlayabileceğini açıkladı.

ARALIK DAHA UZUN OLMALI

Snape, yeni sonuçların Birleşik Krallık'ta yaygın olarak kullanılan 8 ila 12 hafta aralığından daha kısa olmasına rağmen karışık doz aşı programının da etkili olduğunu gösterdiğini ifade ederek, "Daha uzun aralığın daha iyi bir bağışıklık tepkisi ile sonuçlandığı biliniyor" dedi.

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DESTEK DOZUNA İHTİYAÇ YOK

İngiltere'de yayınlanan başka bir çalışmaya göre ise, ikinci dozdan 6 ay sonra verilen 3'üncü doz AstraZeneca aşısının bağışıklık sistemini güçlendirdiği öne sürüldü. Ancak uzmanlar, insanların bu yıl kıştan önce destek dozuna ihtiyacı olup olmayacağını bilmek için henüz çok erken olduğunu belirtti. Uzmanlar bağışıklığın zamanla ne kadar azalacağının henüz belli olmadığını, bunun için sonbaharda ilave aşıların uygulanmasının erken olduğunu ifade etti.

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