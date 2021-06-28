Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 75 bin 861 korona virüs testi yapıldığı ve 389 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 258 bin 456’ya ulaştığı kaydedildi.

SON 24 SAATTE 28 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 28 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 127 bin 500’e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 2 bin 839 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 54 bin 682 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 5 kişi azalarak 289’a geriledi.

AŞIDA 50 MİLYON DOZ BARAJI AŞILDI

İtalya’da bugüne kadar 50 milyon 89 bin 618 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 17 milyon 903 bin 365 kişiye aşının her iki dozu yapıldı. Öte yandan İtalya’da bugün açık alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırıldı.