Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kamboçya’da Çinli bir vatandaş, sosyal medya uygulaması TikTok’ta bir aslan ile videolarını yayınlamaya başladı. Videolar kısa sürede binlerce kişi seyredildi. Bazı kişiler ise bu duruma tepki gösterdi. Ardından yetkililer harekete geçti. Yetkililer 18 aylık aslana el koyup ahşi yaşam merkezine götürdü.

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EVİNDE BESLİYORMUŞ

Öte yandan TikTokçunun aslanı, yurt dışından getirdiği ve başkent Punom Pen'deki villasında yetiştirdiği aktarıldı. Şahıs hakkında yasal işlem yapılıp yapılmayacağı yönünde ise bir açıklama gelmedi.

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