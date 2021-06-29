Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yılmaz Bilgen

Amerikan savaş uçakları, Suriye’nin doğu sınırında yer alan el-Bukemal bölgesi ve sınırın Irak tarafında bulunan el-Kaim hudut hattına gece hava operasyonu düzenledi. Ürdün ve Suudi Arabistan’dan kalkan uçaklar Suriye’de iki, Irak’ta bir karargâhı hedef aldı. İki ülke sınırında ve 60 kilometrekarelik alanda şiddetli patlamalar yaşandı. Suriye tarafında 11 militan, Irak tarafında ise dört militan öldü. Operasyonun, ABD Başkanı Joe Biden’in talimatı ile düzenlendiğini açıklayan Pentagon, operasyon merkezi ile silah depolarının hedef alındığını duyurdu.

BÖLGE ALARM DURUMUNDA

İran’ın Tahran’dan Lübnan’a uzanan Şii koridorunda hayati öneme sahip el-Bukemal-el-Kaim hattında hava trafiği gece boyu sürdü. Türkiye gazetesine sahadan bilgi veren aktivist Abdurrahim el-Berri, el-Bukemal devlet hastanesine sabah dek yaralı ve ölü sevk edildiğini bazı yaralıların ise Deyrizzor’a gönderildiğini anlattı. El-Berri, yaralı ve ölüler arasında İran’a bağlı Seyyid eş-Şüheda, Hizbullah ve Fatımiyun Tugayı milislerinin olduğu bilgisini paylaştı. Bölge genelinde konuşlu İranlı grupların alarm durumunda olduğu ve bazı karargâhların tedbir amaçlı boşaltıldığı, Deyrizzor-Humus hattında trafiğin kontrollerin sıklaştığı ve militan sevkiyatının arttığı gelen bilgiler arasında.

İNTİKAM YEMİNİ ETTİLER

ABD uçak ve insansız hava araçlarının hava hareketliliğinin sürdüğü bölgede gerçekleşen saldırı sonrası Haşdi Şabi cephesinden "İntikam yemini ettik" açıklaması geldi. İran’a bağlı Haşdi Şabi milis yapılanması saldırıdan hemen önce Irak'ın başkenti Bağdat’ta büyük bir geçit töreni düzenlemiş, İran tarafından verilen çok sayıda füze, İHA/SİHA ve silah bu törende sergilenmişti.

Iraklı gazeteci Rasan Remzi, Haşdi Şabi’nin son dönem artan saldırılarına dikkat çekti ve başta ABD Büyükelçiliği olmak üzere Victoria, Balad, Ayn Esad ve Erbil’de bulunan ABD sivil ve askerî misyonlarının SİHA ve roketlerle vurulduğunu ifade etti. Uzmanlar gerginliğin büyüme ve hem Irak hem de Suriye’de daha büyük çaplı çatışmalara evrilebileceği yorumunda bulunuyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, ABD'nin hava saldırısının "bölgedeki istikrarı bozduğunu" söyledi. Irak Dışişleri Bakanlığı da, ABD'nin Haşdi Şabi milislerine yönelik saldırısını kınadı.

PKK ve Haşdi Şabi şer ittifakı kurdu TSK'nın operasyonları karşısında çaresiz kalan terör örgütü kendine yeni bir ortak arayışına girdi. K. Irak Bölgesel Yönetim Vekili Azad Küreci, Haşdi Şabi ve PKK’nın Türkiye’nin Irak’ta var olan sivil ve askerî varlığına karşı ortak saldırı kararı aldıklarını söyledi

Haşdi Şabi Sincar’a 8 bin militan gönderdi Türkiye’nin muhtemel Sincar operasyonu öncesinde “Türk askeri ile savaşırız” tehdidi savuran Haşdi Şabi, şimdi de terör örgütü PKK’ya destek amaçlı 8 bin militanını bölgeye gönderdi.