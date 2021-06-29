Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Sağırlı

Davacılara verilen tazminat miktarı bilinmemekle birlikte, mahkeme, Nyutabaru Hava Üssündeki uçuşların, uluslararası uçuşlarda gürültü seviyesi 75 desibel veya daha yüksek olduğu takdirde 17.00 ile 08.00 arasında durdurulmasına yönelik taleplerini reddetti. Miyazaki Bölge Mahkemesi ayrıca davacıların gelecekte oluşabilecek sağlık zararlarını tazmin etme isteğini de reddetti. Duruşmada 178 asıl davacı, birçok sakinin sağırlık, kulak çınlaması ve uyku bozuklukları yaşadığını söyleyerek her biri için aylık 35.000 yen (320 $) ödeme ve kanuni ücretlerinin ödenmesini talep etti. Hükûmet, evlerin ses geçirmez olması sebebiyle uçak gürültüsünün azaldığını ve tazminat tutarının ve alıcılarının kapsamının belirlenmesinde bu tür tedbirlerin dikkate alınması gerektiğini savundu.