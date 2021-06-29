Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gazze Kültür ve Sanat Merkezi tarafından organize edilen sergide 70 Filistinli sanatçıya ait fotoğraf, heykel, resim, enstalasyon (yerleştirme) gibi yaklaşık 100 eser yer alıyor.

İŞGALCİ İSRAİL'İN BASKILARINI SOMUTLAŞTIRDILAR

Sergide Mescid-i Aksa ve Kubbetu's Sahra Camisi'nin resim ve maketlerinin yanı sıra Filistinlilerin topraklarına bağlılıklarını betimleyen, İsrail'in Filistinlilere uyguladığı baskıyı, kadınların toplumdaki rolünü somutlaştıran sanat eserleri bulunuyor.

Gazze Kültür ve Sanat Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Eşref Sahvil, açtıkları bu sergiyle İsrail işgali altındaki Filistin'in sorunlarına dikkati çekmek istediklerini söyledi.

Serginin, Filistinlilerin topraklarına, meşru haklarına bağlılıklarına dair mesaj niteliğinde olduğunu ifade eden Sahvil, saldırılara maruz kalan Filistin halkının fırçalarla ve kelimelerle mücadelesine devam edeceğini vurguladı.

İsrail'den Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahale İsrail polisi Mescid-i Aksa’da fanatik Yahudilerin Hazreti Muhammed’e hakaretini protesto eden Filistinlilere müdahale etti.

ABD'li gazetecilerden Filistin'de gerçekleri yansıtın çağrısı ABD medyasında görev alan 500’den fazla gazeteci, ortak bir mektup yayımlayarak "İsrail işgalini ve Filistinlilere yönelik sistematik baskıyı gizlemeye" son verilmesi çağrısı yapıldı.

İşgalci İsrail, 1 Filistinliyi şehit etti, 110 Filistinliyi yaraladı Batı Şeria’da yer alan Nablus kentinde düzenlenen protestolara plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale eden işgalci İsrail birlikleri, 1 Filistinliyi şehit etti, 110 Filistinliyi ise yaraladı.