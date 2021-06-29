Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Muhsin Çelebi Mahallesi Ankara Caddesinde bulunan bir lokantada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, lokantada annesinin yedirdiği yemeği yutmaya çalıştığı esnada boğazına ekmek duran 2 yaşındaki Mina Ü. bir anda fenalaştı. Müşterisinin hemen arka masasında hesap işlemi yapan lokanta sahibi Murat Altındal (30), durumu fark edince 2 yaşındaki çocuğu oturduğu pusetten çıkartan annesinin elinden aldı. Lokanta sahibi 'Heimlich' manevrası yöntemiyle çocuğa müdahale etti. Küçük Mina, Heimlich manevrası yöntemiyle boğazına takılan ekmek çıkınca rahat bir nefes aldı. Lokantada yaşanan bu olay iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İLK YARDIM EĞİTİMİ HAYAT KURTARDI

Yaşanan olayı anlatan lokanta sahibi Murat Altındal, “Günlük hesap işlerimizi yapıyorduk. Bir anda bebeğin annesinin çığlık sesini duydum. Ani müdahalede bulunduk. Bu konuda kendi çocuğumuzdan da tecrübemiz vardı. Bir de aldığımız ilk yardım eğitimleri sayesinde kısa sürede zaten sıkıntıyı giderdik. Annesi sanırım ekmek vermiş yemesi için. O da küçük çocuklarda geneldir boğazına durmuş. Ani bir müdahalede bulunduk. Şükür çocuğumuzda sağlığına kavuştu” şeklinde konuştu.

“3-4 DAKİKA İÇİNDE HEİMLİCH MANEVRASI İLE HAYAT KURTARILABİLİR”

Özel Aksaray Hastanesi doktorlarından Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Erkan Öztürk, müdahalede bulunan lokanta sahibini tebrik ederek, “Ben vatandaşımızı tebrik etmek istiyorum. Gerçekten aldığı tıbbi eğitiminde sayesinde bir hayatı kurtarmış oldu. Gerçekten özverili davranmış.Heimlich manevrası özellikle boğaza yabancı cisim, soluk borusuna yabancı cisim kaçma durumlarında uygulanan bir manevradır. Yapılan şey çocuk ve yetişkin gurupta farklı olabilir. Burada yapılan manevra çocuk gurubunda yapılmış bir manevra. Çocuklarda hafif oldukları için ters çevirip yapabiliyorsunuz, birazda ayaklardan kaldırıp yapabiliyorsunuz bu manevrayı. Ama yetişkin bir hastana yapılacak manevra karın boşluğu ile göğüs kafesi boşluğu arasına elinizi yumruk yapıp şu şekilde üzerinden yukarı doğru bastıracak şekilde, göğüs kafesine bastıracak şekilde 5 kez manevra yapma şeklindedir. Bu manevra hastanın arkasına geçilerek yapılır. Bu şekilde uygulanan basınç sayesinde soluk borusuna kaçan yabancı cismin dışarıya doğru atılması sağlanıyor. 5 kez yaptıktan sonra hastanın 2 kürek kemiği arasına yine 5 kez sıkı bir şekilde vurulur. Eğer hasta nefes almaya başladıysa bu manevra bırakılır. Ama hasta hala nefes almıyorsa ve tıkalıysa veya morarmaya başladıysa bu manevra tekrarlanabilir. Ama hala nefes almıyorsa 112’yi aramamız gerekiyor. Çocuklarda bu hafif oldukları için biraz daha ters çevirip aynı manevrayı yüzü yere bakacak şekilde yapabiliyorsunuz. Hayat kurtarıcı bir şey. Özellikle yabancı cisim kaçtığında. Soluk borusu tıkandığında 3-4 dakika arasında nefes alış süresi var. 4 dakikadan sonra gerçekten hastanın hayatını kaybetmesi söz konusu. Eğer bu süre içerisinde bu manevrayı yapabilirseniz hastanın tekrar hayatını kurtarabiliyorsunuz” diye konuştu.

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