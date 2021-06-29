Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Brezilya Resmi Gazete'sinde Devlet Başkanı Jair Bolsonaro imzasıyla yayımlanan karara göre, askerler en geç ağustos sonuna kadar Para, Amazonas, Mato Grosso ve Rondonia eyaletlerinde görevlerine başlayacak.

Asker gönderme açıklamasının ABD’nin iklim değişikliğiyle mücadele amacıyla Amazon Ormanları'nda yaşanan tahribatın engellenmesi çağrısının ardından gelmesi dikkati çekti.

Bolsonaro, ülkenin bunu tek başına yapmak için yeterli kaynağa sahip olmadığını ifade etmişti.

KURAK SEZONDA YANGINLAR ÇOĞALIYOR

Ülkedeki yağmur ormanlarında, insanların tarım ve çiftçilik için arazi açmak amacıyla kurak sezon adı verilen dönemde orman yangınlarına neden olduğu biliniyor.

Bolsonaro hükümeti, "Yeşil Brezilya Operasyonu" kapsamında yağmur ormanlarına daha önce iki kez asker göndermiş, son operasyonda bölgeye gönderilen askerler nisanda geri çekilmişti.

AMAZONLAR'DAKİ TAHRİBATTA BOLSONARO ETKİSİ

Bazı sivil toplum kuruluşları, Amazon Ormanları'ndaki tahribatın artmasında Devlet Başkanı Bolsonaro liderliğindeki hükümetin yasa dışı çiftçilik ve madencilikle mücadeleyi azaltmasının yanı sıra korunan alanlarda uygulanan para cezaları ve ekipmanın imha edilmesi gibi tedbirleri ihmal etmesinin rol oynadığını belirtiyor.

Bolsonaro, devlet başkanı seçiminden önce Amazon Ormanları'nın korunmasının ülke ekonomisinin gelişimine engel olduğunu belirterek bu alanı ticari kullanıma açma sözü vermişti.

Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü, Aralık 2020'de Amazonlar'daki kaybın, son 12 yılın en yüksek seviyesine çıktığını açıklamıştı.

Japonya ile Brezilya, Amazonlardaki biyoçeşitliliği koruyacak mutabakat muhtırası imzaladı Japonya ile Brezilya arasında Amazon ormanlarındaki biyoçeşitliliğin korunmasını kapsayan mutabakat muhtırası imzalandı.

'Amazonları Leo yaktı' Amazon ormanlarında yazın çıkan yangın uzun süre söndürülemedi. Brezilyalı lider, bu yangının arkasında ABD’li aktörün olduğunu savundu.

Ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio’dan Amazonlar’a 5 milyon dolar bağış Ünlü aktör Leonardo DiCaprio, Amazonlar'ı kurtarmak için 5 milyon dolar bağışladı.

Amazonlardaki orman tahribatında artış Amazonlardaki orman tahribatı temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 278 artış gösterdi.