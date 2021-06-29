Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya'da koronavirüs salgınında günlük vaka sayısındaki keskin artış devam ediyor. Ülkede, son 24 saatte virüs kaynaklı 652 kişinin hayatını kaybetmesiyle 'en yüksek' günlük ölüm kayıtlara geçti. Böylece, salgının başlamasından bu yana ölenlerin sayısı 134 bin 545'e yükseldi.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Covid-19 vaka sayısı 20 bin 616 artarak 5 milyon 493 bin 557'ye, virüsten iyileşen sayısı da 14 bin 697 artışla 4 milyon 984 bin 37'ye çıktı.

TEDBİRLER SERTLEŞTİRİLMİŞTİ

Covid-19 salgınında vaka sayısında artış yaşanması ile birlikte Rusya'nın birçok bölgesinde önlemler yeniden uygulamaya konulmuştu.

Moskova'da, tüm restoran, kafe ve eğlence yerlerinin gece 23.00’dan sabah 06.00’ya kadar müşterilere hizmet vermesi yasaklanmıştı. Ayrıca kentte 22 Haziran'da sadece aşı olan, 6 ay içinde salgını atlatan ve 72 saat içinde Covid-19 testi yaptıran vatandaşların restoran ve kafeleri ziyaret edebilmesi yönünde karar alınmıştı.

UZAKTAN ÇALIŞMA KARARI

Şehirdeki firmalarda, çalışanların en az yüzde 30'unu uzaktan çalıştırma zorunluluğu devam ediyor. Aynı zamanda 65 yaş üstü ve belirli hastalıkları olan vatandaşlar da uzaktan çalışıyor.

Kentte, futbol taraftarlarının bir araya geldiği bölgeler ile dans alanları kapatılmış, eğlence ve spor etkinlikleri ise '500 kişiyi geçmeme şartıyla düzenlenebilir' kararı alınmıştı.

Rusya'da Delta varyantı vakaları arttırdı Rusya'da Delta varyantı ve aşılamanın yavaş ilerlemesi nedeniyle vakalarda keskin bir artış var. Bu ayın başında 9 bin olan vaka sayısı Delta varyantı nedeniyle 20 binlere yükseldi. Yetkililer aşılamaya hız vererek Delta ile mücadele etmeye çalışıyor.