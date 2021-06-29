Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin koronavirüs ile zorlu mücadelesi devam ediyor. Amerikan Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı 16 bin 9 artışla 33 milyon 641 bin 427'ye yükseldi.

DÜNYADA KOVİD-19'DAN EN ÇOK ÖLÜM

Ülkede koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 185 artarak 604 bin 152 olarak kayıtlara geçti. Bu sayı ile ABD hala dünyada en çok koronavirüsten ölüm vakası görülen ülke konumunda.

California, 3 milyon 817 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 995 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 365 binden fazla vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California 63 bin 598 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 672 ve Texas'ta 52 bin 279 olarak kayıtlara geçti.

153 MİLYONDAN FAZLA KİŞİYE İKİ DOZ AŞI YAPILDI

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 179 milyondan fazla kişiye ilk doz, 153 milyonu aşkın kişiye ise ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 30 milyon 316 bini aşkın vakayla Hindistan ve 18 milyon 448 binden fazla vakayla Brezilya izliyor.

Can kaybında ise ABD'yi 514 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya ve 397 binden fazla ölümle Hindistan takip ediyor.

ABD'den Meksika'ya aşı desteği Meksika Başkanı Obrador, ABD’nin ülkelerine 1 milyon doz Covid-19 aşısı göndereceğini açıkladı.

ABD'li ilaç devine 2.1 milyar dolarlık ceza! İlaç üreticisi ABD'li JohnsonJohnson'ın bebek pudralarında zehirli asbest kullanımına ilişkin 2,1 milyar dolarlık ceza, mahkeme tarafından onaylandı.